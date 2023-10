Habló la sobreviviente de accidente en Luque: "Es un milagro esté acá"

La joven aguardaba el momento en que se abra su lugar de trabajo cuando fue atropellada por un vehículo.

Valeria Montanía expresó su testimonio y aseguró que, tras el trágico suceso, su vida cambió, aunque agradece haber sobrevivido y continuar con su recuperación. El hecho sucedió en agosto pasado sobre la ruta Luque - San Bernardino, en zona de Yukyry.

"Es un milagro que yo esté acá, ese día yo estaba sentada en el sol y 5 a 10 minutos después de eso pasó lo que pasó, ya no tuve tiempo de reaccionar", recordó la víctima del accidente en charla con Telefuturo.

Indicó que el sujeto que manejaba, un músico mariachi de nombre Roberto Riquelme, al momento en que a ella la atropelló venía arrastrando a otras tres personas que eran tripulantes de una motocicleta.

"En ese momento me quedé inconsciente. Después de eso mi vida cambió, estuve grave y en terapia. Tuve tres fracturas, se rompió mi bazo Mis papás me dijeron que no había posibilidad y hoy estoy acá. Es un milagro de Dios. Ahora me falta una última cirugía (...) Todos mis órganos estaban lastimados, salía líquido y los doctores no sabían de donde. Por eso me tuvieron que abrir, sacar todos mis órganos y fue mi bazo el que estuvo roto. Ahora mi brazo izquierdo no puedo movilizar aún bien, pero ya estoy con mi fisioterapia y de a poquito será", expresó Valeria.

Comentó que el sujeto implicado en el accidente, actualmente imputado y preso en una cárcel, hasta ahora no se comunicó con ella, aunque sí lo hicieron su hermana y su esposa de modo a ver algún acuerdo económico.

Más allá de lo que le hizo Riquelme, expresó que lo ha perdonado "porque soy muy creyente en Dios", al igual que su familia.

La joven, que es estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, instó a la ciudadanía a no conducir un vehículo en estado etílico o bajo efectos de alguna sustancia, considerando el peligro al que se expone a otros conductores y a los transeúntes. "Que cuiden sus vidas y también la de los demás", pidió.