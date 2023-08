Habló esposa de conductor que atropelló a madre e hijas

La esposa del hombre sindicado de atropellar a una mujer y a sus dos hijas pequeñas y luego huir, dio la cara este martes, dijo que su pareja tuvo meningitis y quedó con secuelas. "Uso sin mi permiso mi vehículo".

El conductor que embistió este lunes en Ciudad del Este contra una mujer que tenía a su beba en un carrito y a la otra niña de su mano, fue identificado como como Carlos Ríos Aguilera. Su esposa se presentó ante las autoridades y dijo que su esposo usó su rodado, sin su consentimiento, puesto que el mismo sufrió meningitis y quedó con sus secuelas, por lo que consume medicamentos.

Expresó que él no es una persona apta para manejar debido a que en ocasiones le duele fuertemente la cabeza y tiene la vista borrosa. Alegó que ella se pone a disposición de las autoridades y que ya se puso en contacto con la mujer afectada, que por fortuna ni ella ni sus hijos sufrieron lesiones de gravedad. “El vehículo está a mi nombre, por eso yo me presento, me he puesto a disposición. No busco esconderme de nadie”, alegó.