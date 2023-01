Habló el guardia que se salvó tras ser baleado durante asalto

Por más de que haya recibido graves heridas con armas de grueso calibre, el guardia herido en un asalto en Ypané vive para contar su historia. "El chaleco y Dios me salvaron".

Juárez estaba custodiando su puesto de trabajo, un local de neumáticos, ubicado en la ciudad de Ypané el 2 de diciembre pasado cuando sujetos armados abren fuego contra su humanidad y posteriormente roban el local.

El hombre perdió mucha sangre y estuvo grave por días. Afortunadamente se recuperó y contó todo lo que vivió ese día.

"Me percaté que era raro que el auto ingresaba a gran velocidad al predio. Le hice señas con mi mano, y ahí bajaron. Pese a toda mi experiencia, me dieron tiempo para apuntar pero no para disparar", expresó.

Recibió al menos cuatro balazos; dos en la espalda y otros dos en el brazo.

"Tanto que renegaba por el chaleco y esto es un mensaje para los colegas. Dios fue lo segundo que me salvó. Quizá me hubiese partido en dos las balas por la clase de munición que usaron para el asalto", manifestó Juárez.

Antes de que uno de los delincuentes lo remate, otro lo para y le dice: "dejalo que ya está muerto". Le pegaron un puntapié y se retiraron del local con una importante suma de dinero.