Habla la víctima del intento de rapto

"No sé de dónde saqué la fuerza para liberarme", dice la joven que fue arrastrada contra su voluntad a otro vehículo en la tarde del miércoles en Asunción.

Yesica Clemotte comentó que cada día se dedica a trasladar pedidos de su negocio en diferentes puntos del departamento Central y Asunción.

El miércoles a la tarde, cuando entregaba su último pedido sobre la avenida Sacramento, a metros del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), fue interceptada por dos sujetos armados.

Estos la sacaron del pelo de su camioneta, la golpearon y la arrastraron hacia otro vehículo. Como pudo, en medio de gritos y pidiendo socorro a los transeúntes y vecinos, la mujer se soltó de los malvivientes.

"Del vehículo no tocaron nada, no se llevaron plata, ni mi bolso, ni mi camioneta que tenía la llave puesta. Me querían llevar en contra de mi voluntad a su auto. No sé de dónde saqué la fuerza", refirió la víctima para Monumental 1080 AM.