Grupo Cartes se disuelve tras sanciones de Estados Unidos

En un video publicado en sus redes sociales, Horacio Cartes, designado "significativamente corrupto" y sancionado económicamente por el Gobierno de Estados Unidos, se despidió del Grupo Cartes y confirmó su disolución como producto de la reorganización a la que se sometió la firma.

"Es el día en que me despido de mi querido Grupo Cartes, que cierra su historia de trabajo en el Paraguay", manifestó.

De esta forma, quedan terminadas las relaciones societarias entre los hermanos Horacio y Sarah Cartes Jara y cada grupo familiar tendrá sus propios negocios e inversiones por separado, con administraciones autónomas, según reza el comunicado con membrete del Grupo Cartes.

Cartes dijo en su video que "da el paso al costado" para no "arriesgar" los puestos de trabajo que brinda el Grupo. Esto implica, según el comunicado escrito, el "traspaso definitivo e irrevocable" de las acciones del expresidente a favor de sus herederos legítimos como anticipo de herencia y también la compra sus acciones pro parte de las propias compañías.

"Muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron y ante esto he decidido no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias por lo que prefiero dar un paso al costado", expresó.

En cuanto a las firmas que fueron incluidas en la lista negra de la OFAC, a saber, Frigorífico Chajhá SA, Dominicana Acquisition SA, Bebidas USA Inc y Tabacos, estas fueron disueltas y liquidadas.

En los rubros de bebidas y combustibles, aseguran que realizó una desinversión de la familia Cartes y fueron transferidos a terceros inversionistas.