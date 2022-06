Gordito lindo será trasladado a la cárcel de Emboscada

Daniel Benítez, viceministro de Política Criminal, informó este martes que un Juzgado determinó que César Ramón Ortiz Sosa, conocido como Gordito Lindo, sea derivado a la Penitenciaría Nacional de Emboscada. La decisión se dio pese a la tensión que se desató en Tacumbú, debido a que los reclusos exigían que el reo sea devuelto al mismo recinto.

Benítez aseguró que ya les manifestaron a los reclusos y a los familiares que se trata de una orden judicial y que "no está en sus manos decidir el lugar (de reclusión)".

Asimismo, el viceministro aseguró que la situación en el penal ya fue controlada y descartó que los inconvenientes registrados en el sitio durante esta jornada se hayan tratado de un amotinamiento.

El hombre se ¨fugó¨ el pasado domingo del penal de Tacumbú, ahora la justicia dispuso su prisión, pero ya en Emboscada.

El juez penal de Garantías Yoan Paul López decretó la prisión preventiva de César Ramón Ortiz alias ¨Gordito Lindo¨ imputado por asociación criminal y otras cuatro personas imputadas por frustración de la persecución penal y liberación de presos.

Benítez habló con Jessica Salinas, pareja de Gordito Lindo, a quien le dijo que "va a estar bien" en Emboscada y le pidió que "no se preocupe", asegurándole que desde el Ministerio de Justicia la van a acompañar. La mujer pidió este martes a las autoridades que el hombre sea reinsertado a Tacumbú ante el temor que atenten contra su vida.

Viceministro de Justicia confirma que no existe amotinamiento en Tacumbú



"No hay amotinamiento, no hay peligro"



"Se está terminando de hacer un nuevo conteo"



El viceministro Daniel Benítez, dijo que alias "Gordito lindo", guardará reclusión en Emboscada#NPY pic.twitter.com/4cHKrqjhiG