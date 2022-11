Gatillo fácil: "Mataron a un inocente estudiante", dice hermano

El hermano del joven, muerto a balazos por policías en CDE en un presunto caso de gatillo fácil, negó la versión de los uniformados, dijo que su hermano no tenía ningún arma.

«No puedo pedir Justicia a los policías, porque ellos mismos acabaron con la vida de mi hermano. No sé a quién pedirle, yo no confío en la Policía Nacional, destrozaron a mi madre, son unos desgraciados delincuentes», expresó notablemente quebrantado Cristian Ortiz, hermano de Alejandro, quien en la noche del sábado perdió la vida tras una persecución equívoca de la Policía Nacional. Entre la impotencia y rabia, describió a los agentes intervinientes como asesinos.

«Dejaron tirado en el hospital a un inocente estudiante y corrieron de ahí. Quiero que vayan a la cárcel, que paguen lo que nos hicieron», indicó. Asimismo, los trató de mentirosos, alegó que la versión dada a la Fiscalía carece de verdad, ya que su hermano no contaba con ningún arma, por lo que es imposible que desde su rodado él realizara disparos durante la persecución.

Dijo que su hermano huyó porque el procedimiento se hizo desde un vehículo particular, alegó que el joven no tenía idea que quienes ejecutaban la persecución eran autoridades. “Sin altearle efectuaron los disparos, quien iba a quedarse si lo estaban disparando desde un vehículo particular. Si era desde una patrullera, él no iba a huir”, expresó.

El vehículo del joven recibió 23 impactos de arma de fuego. Alex Enrique Alejandro Ortiz fue derivado por los propios uniformados involucrados, su novia se encuentra internado en estado grave.