Gastronómicos piden ampliación de horario de trabajo

El gremio de restaurantes solicitó al Ministerio de Salud la extensión del horario de atención y la actualización de protocolos sanitarios.

Oliver Gayet, representante de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, explicó que emitieron una nota al Ministerio de Salud para que se revea el horario de atención permitido para los restaurantes, que deben trabajar hasta las 01:00 de la madrugada.

Puntualmente piden la ampliación de una hora más teniendo en cuenta que anterior a la pandemia habían restaurantes que trabajaban las 24 horas y estas restricciones generan importantes pérdidas económicas.

Asimismo, solicitaron la revisión de los protocolos sanitarios teniendo en cuenta que la cartera sanitaria solicitaba mesas vacías en los restaurantes, debiendo solo "vestir las mesas" cuando llegan los comensales.

Sobre ese punto, Gayet refirió que anteriormente se temían contagios por superficie y que actualmente esa modalidad se encuentra refutada.

"Sabemos y entendemos bien que debíamos tener la mesa vacía debido a que podía haber contagio por superficie, y hoy sabemos que el contagio por superficie no existe, hay que cambiar el protocolo", explicó.

Asimismo, señaló que se debe entender bien la diferencia entre restaurantes y bares, ya que en los recintos del gremio no se dan casos de gente parada y circulando a diferencia de otros locales.

"No entendemos por qué debemos dejar de trabajar si estamos cumpliendo estrictamente los protocolos. Hay que diferenciar muy bien lo que es restaurantes de bares y discotecas. Los restaurantes tenemos gente sentada en mesa, no hay gente parada ni circulando, no hay barra. Creemos que los restaurantes son bastante seguros para prolongar el horario de cierre", sostuvo Gayet.