Gas gratis de Petropar se acabó antes del mediodía

Petropar comunicó el cierre de su promoción de gas gratis en Villa Elisa, donde estarían llenando garrafas hasta el mediodía, sin embargo el GLP se acabó en un par de horas. Fila de personas quedaron sin la recarga.

El anuncio inicial de Petropar para hoy sábado era la recarga gratuita de garrafas desde las 5:00 de la mañana hasta el mediodía, exclusivamente en la estación de Villa Elisa.

Los encargados comenzaron a repartir números con los que, completaron rápidamente un cupo que solo llegó a 550.

Solo 550 garrafas lograron ser cargadas, mientras que las personas se encontraban realizando largas filas en el sol esperando alguna respuesta por parte de autoridades de la estatal.

"¿Por qué no sale un vocero a decirnos que ya no hay? Nosotros seguimos esperando porque su flyer dice es de 07:00 a 12:00, nadie no nos dice nada. Pido que alguien se haga cargo de esto porque es una burla para la gente necesitada, porque la gente que tiene no va venir a estar acá", expresó una mujer.