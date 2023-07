Galeano pide "garantías procesales" para someterse al desafuero

El cuestionado senador Erico Galeano dijo que no puede someterse "de pleno" a la investigación sobre su persona por "falta de garantías" y afirmó que se trata de un "garroteo político".

Falta de garantías y un "garroteo político" fueron los argumentos que esgrimió el senador Erico Galeano para explicar por qué no pedirá a sus colegas su desafuero.

"He visto de un tiempo a esta parte que no tengo garantías procesales. Se utilizaron estas instituciones (Seprelad, Senad y SET) para el garroteo político, no puedo someterme de pleno porque no tengo garantías", dijo.

El legislador salpicado por las investigaciones del operativo A Ultranza, dijo estar seguro que la intención es que vaya a prisión preventiva.

Galeano está imputado por los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación criminal, figuras penales derivadas del operativo A Ultranza Py, en donde se detectaron supuestos movimientos sospechosos del actual senador.