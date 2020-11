Fuerte enfrentamiento de funcionarios de blanco con antimotines

Personal de blanco de los hospitales del Trauma y Nacional de Itauguá se manifestaron este lunes cerrando el acceso de entrada y salida del Ministerio de Hacienda, denuncian que fueron agredidos por agentes policiales.

Los funcionarios de blanco que se manifestaron frente al Ministerio de Hacienda para exigir la recategorización salarial denunciaron en la noche de este lunes agresiones por parte de la policía antimotines.

Más de un centenar de manifestantes alertaron que no saldrán de la sede del estado hasta obtener una respuesta a la exigencia. "Nos dicen los héroes de blanco, pero no tienen con sueldos que no alcanzan en muchos casos ni el mínimo" ,fueron partes de los reclamos.

Ellos bloquearon el acceso de entrada y salida de Hacienda, muchos de los funcionarios quedaron atrapados en el lugar reportan. La Policía Nacional intervino para que los funcionarios del Tesoro puedan abandonar la institución y desplazarse hasta sus viviendas.