Fuerte descargo del gobernador de Amambay tras atentado a intendente

El gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, calificó de incompetentes a las autoridades afirmando que "nunca brindaron seguridad a ningún ciudadano". Sus declaraciones fueron tras el atentado al intendente de PJC.

El gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, lamentó que el Gobierno no realizó ninguna llamada de solidaridad la familia, tras el atentado en el cual resultó víctima su hermano, el intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.

"Solamente podemos orar en este momento, rezar por la vida de mi hermano, nadie me llamó y ni me van a llamar, cuando falleció mi hija, cuando le mataron a mi hija nadie del Gobierno me llamó. Boludeces lo que hacen, no tienen gracia esta gente del Gobierno, no sé para que está la Policía ahí", expresó el Gobernador.

Al ser consultado de dónde provendría el ataque, dijo que ellos son personas quienes "están luchando contra este flagelo a nivel país".

"El Gobierno nunca brindó seguridad a nadie, a ningún ciudadano, todos somos víctimas aquí, a mi hija (la mataron) siendo gobernador y ahora a mi hermano. ¿Qué podes esperar de este Gobierno?", sentenció.

Dijo que no puede confiar en la Policía Nacional y que su hermano nunca le comentó de alguna amenaza, sin embargo, estaba "muy de cerca" con el homicidio de su hija y que "por ahí va la mano".

"Este Gobierno no va hacer nada, ni la Policía; ¿para qué la presencia de ellos? Así cuando le mataron a mi hija no hicieron nada, ahora gua'u qué van hacer, déjense de joder. Necesitamos sangre de cualquier tipo y mucha oración", expresó.