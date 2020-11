Fue a denunciar el robo de su moto y lo encontró en la comisaría

Un joven fue víctima de un robo durante la noche del jueves. Desconocidos se llevaron su costoso biciclo, fue a denunciar y halló su moto en el patio de la comisaría. El presunto ladrón fue liberado.

Un joven manifestó que fue víctima del robo de su motocicleta durante la noche madrugada del viernes, según la víctima al percatarse realizó publicaciones en facebook, sin embargo realizó su denuncia recién al medio día de este viernes.

Grande fue su sorpresa al percatarse de que su herramienta laboral se encontraba en la dependencia policial, pero lo que más indignó al hombre es que al responsable del hurto lo liberaron.

Según el agente del la Comisaría 12 metropolitana, ellos incautaron el biciclo durante un procedimiento nocturno a motocicleta. Señalaron que dos desconocidos se encontraban empujando el biciclo, cuando fueron consultados uno se dio a la fuga y uno quedó detenido sin poder justificar la tenencia.

Sub oficial Javier Duarte, declaró que por una disposición fiscal tras quedar detenido 6 horas fue liberado al no existir denuncias por el hecho. Explicó que el joven fue plenamente identificado y no cuenta con antecedentes.