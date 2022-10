FTC irá a comunidad indígena pese a que datos "no eran relevantes"

El ministro Federico González, consideró este lunes que los datos de que el cuerpo de Óscar Denis estarían en la comunidad Mbokaja'i, en PJC, no reunían los requisitos. Sin embargo, informó que la FTC irá al lugar.

El ministro del Interior, Federico González, brindó una conferencia de prensa, tras las declaraciones de Ana Dina Coronel, ex coordinadora de Establecimientos de Mujeres, quien manifestó que supuestamente el cuerpo del ex vicepresidente de la República Óscar Denis estaría enterrado en la comunidad indígena Mbokaja'i, en Pedro Juan Caballero, en el límite con Capitán Bado, en Amambay.

Para González, la autoridad que la recibió (Olmedo) consideró que no reunía los requisitos ni los canales oficiales correspondientes para que pueda ser procesada esa información.

Explicó que los organismos de seguridad del Estado reciben diariamente datos e informaciones sobre el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sobre posibilidad de escapes de las cárceles, de asaltos, posibles atentados que tienen que ser sometidos a evaluación para ser constatados y para un análisis, que posteriormente produzcan una información "seria y válida" y sobre esa base se opera.

"Diariamente se reciben alrededor de 50 a 80 datos, sobre distintos temas, que hacen a la seguridad del Estado, la mayor parte de ellas son falsas, son sometidos a análisis de criterio profesional serio, en este caso particular el anterior ministro de Justicia (Édgar Olmedo) solicitó mayor información sobre la fuente de ese dato y no le fue proporcionado, entonces consideró que no estaba en condiciones de elevar a los organismos de seguridad para que se le hiciera un seguimiento y una verificación concreta", expresó.

"Pero de todos modos en la comunidad indígena que señala esta señora (Ana Dina Coronel), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tiene presencia casi permanente desde hace bastante tiempo, están en comunicación con los líderes de esta comunidad", expresó.