Fretes reconoce que fue contratado para retrasar extradición de Hijazi

El abogado Amílcar Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes, reconoció que la familia de Hijazi lo contrató para "encontrar algún mecanismo" para demorar la extradición de Mohamad Hijazi.

En contacto con Monumental 1080 AM, Amílcar Fretes habló del contrato que firmó para buscar mecanismos para dilatar la extradición de Mohamad Hijazi. Manifestó que sólo se hizo un pago de USD 60.000 que terminó devolviendo a la parte contratante.

Afirmó que en un momento Sharif Hijazi, familiar de Mohamad, le pidió al abogado hablar con su padre Antonio Fretes para pedirle que no extradite al hombre.

"Sharif personalmente me pide hablar con mi padre, para no extraditarlo (a Kassem Mohamad Hijazi).Me apretaron para hablar con mi padre, pero no accedí", dijo.

Refirió que tal increpación fue la causa por la que decidió retirarse del acuerdo y que desde aquel momento ya no tuvo contacto con la familia Hijazi.

"La presión de ellos es que había un contrato firmado, pero les dije que eso no era el trato y que me retiraba. Desde ese momento se cortó la comunicación con el señor Sharif", dijo.

Asimismo, aseguró que el dinero "nunca estuvo en su poder" sino que estuvo en manos de un tercero allegado a la familia Hijazi.

"El dinero nunca estuvo en mi poder. El dinero era en efectivo y el señor Juan Carlos Benítez se encargó de hacer las gestiones", dijo.