Fotografían a Cucho Cabaña con Seccionaleros colorados

Una fotografía de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, circuló este miércoles, en donde se ve a al presunto narcotraficante con varios seccionaleros colorados. Varios de ellos salieron al paso y negaron conocerlo.

Este miércoles fue difundida una imagen donde se puede ver a seccionaleros de la ANR posando para una foto nada más y nada menos que con Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. El mismo fue procesado por narcotráfico y actualmente cuenta con la medida de prisión domiciliaria en Lambaré.

Entre los presidentes de seccionales se encontraba Fredy Gamarra de la Seccional N.º 11, aparentemente la foto fue tomada luego de que culminara la reunión de los políticos con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Según Gamarra, es Antonio Franco, presidente de la Seccional N.º 6, quien tiene una amistad con Cucho y que supuestamente este recibió una llamada del supuesto narco, quien quería hacer donaciones a las familias damnificadas por las inundaciones. Dijo que el grupo de seccionaleros ya iba saliendo del almuerzo y que Antonio Franco le pidió pasar a la casa de un amigo.

“Nosotros no estábamos compartiendo con él. Estábamos en Lambaré, en un almuerzo, y Antonio nos pidió que le acerquemos hasta la casa de un amigo, y aparece Cucho y pide una foto. No tuvimos conversación con él. Nosotros no le conocemos”, aseguró.