Fiscalía niega persecución política

La Fiscalía aclaró que en el caso de Efraín Alegre no ameritaba pedir prisión preventiva, pues no reunían los presupuestos procesales. Y asegura que no hay persecución política.

El Ministerio Público se refirió este domingo a la causa abierta de supuesta falsificación de documentos que involucra a Efraín Alegre, reconociendo que existen medidas alternas. "En atención a la diferentes publicaciones el Ministerio Público aclara lo siguiente: En la causa abierta por falsificación de documentos públicos, se solicitó medidas alternativas correspondientes al hecho punible investigado, se considera que no ameritaba pedir prisión preventiva, pues no reunían los presupuestos procesales", expresa parte del documento. Asimismo sostienen que el caso de ninguna manera puede tratarse de una persecución política. "El Ministerio Público no actúa, ni actuará de forma arbitraria como se pretende instalar. Por tanto, se enfatiza que ninguna causa abierta o en investigación, ya sea por hechos de corrupción o por cualquier otro hecho punible puede interpretarse o considerarse como una persecución política, más aún cuando la misma se realiza conforme al ordenamiento jurídico vigente y con el control judicial correspondiente", expresa el comunicado. Además, señalaron que el político liberal solo tiene una causa abierta en el Ministerio Público y que si bien la jueza Lovera remitió antecedentes por desacato u otro hecho, no hay otra investigación en su contra. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, actualmente se encuentra recluido en la Agrupación Especializa tras una orden de prisión preventiva decretada por la jueza Cynthia Lovera. El pasado jueves se decretó la prisión preventiva de Efraín Alegre en Tacumbú teniendo en cuenta que el líder del PLRA no cumplió con una de las condiciones de las medidas alternativas con las que fue beneficiado. En un principio, la magistrada estipuló en agosto del año pasado las medidas alternativas de prohibición de salir del país, a más de una fianza de G. 150 millones. Sin embargo, Alegre, desde el principio advirtió que no se sometería a la "mafia política". Caso Efraín Alegre: Fiscal solicitó medidas alternativas y existe solo una causa abierta en investigación. En atención a las diferentes publicaciones, el Ministerio Público refiere el siguiente comunicado.https://t.co/KJvipyzwXM pic.twitter.com/NlSl7cBXv5 — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) January 31, 2021

