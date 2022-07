¿Fiscalía ciega, sorda y muda?

Para la diputada Celeste Amarilla La Fiscalía General de Estado era la única que no veía y no hacía nada contra Cartes. "No investigó nada porque es cartista".

Ante la designación de Horacio Cartes como significativamente corrupto para Estados Unidos, la diputada Celeste Amarilla no se quedó atrás y disparó con todo contra Sandra Quiñónez. Dijo que con esto, lo primero que surge es la posibilidad de enjuiciar a la Fiscal General del Estado. "No investiga nada porque es Cartista, nada investigó", sostuvo . "Cómo se va impartir justicia si la mitad de los funcionarios de la Fiscalía son activistas, cómo se va a investigar así, desde luego que la justicia tiene color", declaró. Expresó que no ha investigado nada, ni el caso de Messer, ni lo del avión Iraní, dijo que no ve nada porque es del bando de Cartes y por eso él actúa con plena impunidad. 

