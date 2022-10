¡Fin de semana ideal para donar sangre!

“Remangate por la vida 2022” es la campaña de donación de sangre que lanzan desde el Ministerio de Salud con apoyo de la UIP. Las colectas serán este fin de semana en varios centros comerciales.

La campaña de recolección se realizará este sábado y domingo de 8:00 a 20:00.

La recolección de sangre en los siguientes lugares: Shopping del Sol, shopping Mariscal, Colegio San José y Unión Industrial Paraguaya (UIP).

No se necesita estar en ayunas y en caso de haber sido donante anteriormente, deberán haber pasado al menos 60 días de la última vez.

Otros requisitos son: Presentar cédula de identidad; no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad; tener entre 18 a 65 años de edad, pesar como mínimo 50 Kg; no estar engripado, resfriado, con fiebre o diarrea; no usar drogas; en caso de tatuaje o piercing, debe haber transcurrido un año de cualquiera de los dos; no presentar heridas sin cicatrizar.

Lo que se obtenga de esta campaña, se distribuirá a los centros productores para su estudio y posteriormente se entregará a los hospitales públicos y privados, según necesidad.