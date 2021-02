FEP: "No daremos clases presenciales, ni virtuales"

Desde la Federación de Educadores del Paraguay, indicaron que no darán clases presenciales, ni virtuales y anuncian marcha el 2 de marzo. Acusaron de prepotente al Ministro de Educación.

El titular de la FEP, Sivio Piris alegó este lunes que intentaron de todas la formas posibles llegar a un acuerdo con el ministro de Educación Eduardo Petta, sin embargo explicó que no pueden llegar a un consenso debido a que sumamente "prepotente".

"Lastimosamente no vamos a asistir a las clases pedagógicas, ese 2 de marzo haremos una gran movilización. El ministro no entra en razón, tiene una actitud prepotente y no podemos llegar a ningún consenso con él", señaló.

Explicó que desde el gremio desean postergar más las clases presenciales debido a que en un año no se condicionó las instituciones, comentó que no hay recursos y que ni siquiera tienen el protocolo de salud.

Además comentó que tampoco la institución proveyó de herramientas tecnológicas, atendiendo que tuvieron todo el tiempo de realizarlo, dijo Piris. Ellos consideran que están poniendo en gran peligro a docentes y alumnos atendiendo las condiciones.