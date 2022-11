Fatal accidente de tránsito en Itauguá

Un hombre resultó víctima fatal en un accidente vial en Itauguá, fue arrollado por un automóvil cuando intentaba cruzar la avenida. Denuncian que la conductora no se hizo responsable.

Un hombre identificado como Leonido Almeida, de 55 años, perdió la vida el pasado viernes tras ser embestido por una camioneta sobre la Ruta PY02 de Itauguá, en pleno semáforo. El mismo se disponía a cruzar la avenida cuando fue arrollado de manera violenta por un rodado.

La conductora en ese momento no se dio a la fuga. Sin embargo, los familiares refieren que no se puso a disposición y que ni siquiera se comunicó con los allegados. Alegan que son de muy escasos recursos y que esperan que el caso no quede en el olvido.