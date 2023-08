Farmacéuticas reclaman galáctica deuda al Estado

Las farmacéuticas emitieron un comunicado por el señalan deudas impagas tanto del Ministerio de Salud y del IPS alcanzaron los USD 630 millones. Afirman que no cortarán la provisión pero exigen el pago al nuevo Gobierno.

Rocío Figueroa, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), detalló a NPY y Monumental 1080 AM que la deuda del Estado, entre Ministerio de Salud e IPS, ya alcanza los USD 630 millones.

"La mayoría de la deuda es del 2021 y tenemos algunas empresas que arrastran deudas de incluso 2019", dijo la gerente.

Consultada sobre si ya entablaron conversaciones con el Gobierno entrante, precisó que ya dialogaron con el presidente electo Santiago Peña.

No obstante la millonaria deuda, desde las farmacéuticas aseguran que no cortarán la provisión de los medicamentos asegurando que los pacientes no tienen la culpa, pero piden al próximo Gobierno que regularice la deuda.