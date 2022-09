Familiares de Peño aseguran que cuerpo encontrado es el suyo

La Fiscalía regresó este sábado al sitio donde hallaron el cuerpo de un menor de edad en avanzado estado de descomposición. Familiares de Peño aseguran que los restos pertenecen al niño por las prendas encontradas.

Si bien la Fiscalía aún guarda prudencia y espera reportes forenses, los familiares aseguran que el cadáver encontrado es efectivamente del menor desaparecido hace dos meses por las prendas encontradas.

"La madre lo que nos dice es que la ropa si es de él, porque no es cualquier buso verde, es un buso que fue realizado por la tía y la costura fue de manera manual, al mostrarle nos dijo que si", dijo la fiscal Fátima Girala.

Nota relacionada: Encuentran un cadáver en una laguna en zona de Bañado Tacumbú

Girala expresó que volvieron al lugar de los hechos para encontrar la cabeza del cadáver para un análisis de dentadura por recomendación del médico forense.

"La identificación no podemos confirmar hasta tanto no hayan los estudios científicos. Esta tarde se va realizar la reconstrucción de los huesos porque el cuerpo no está completo", dijo.