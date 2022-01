Familiares de pacientes denuncian trato indigno en IPS Ingavi

Familiares de internados en el IPS Ingavi reclamaron falta de informe médico. "Te prohíben todo, hay un trato inhumano para los familiares y pacientes, ningún médico da la cara".

Este jueves varios parientes de internados por problemas respiratorios en el Hospital Ingavi reclamaron ante la prensa el trato indigno por parte de médicos.

Indicaron, que no reciben ningún tipo de orientación, que nadie da la cara para informar sobre la situación de los pacientes.

"Estuve 5 días sin recibir un solo informe de mi papá, un guardia tuvo que decirme que debía inscribirme para saber algo de mi papá, y nadie nunca me dijo eso, me pasaba preguntando sin recibir una sola respuesta", cuestionó una mujer.

Alegaron que hay una total falta de trato con los asegurados, llegando al punto de dejarlos incomunicados, además cuestionaron que ni siquiera salen a dar de manera personal el informe de un fallecimiento.

"A través de un parlante dicen; informamos a los familiares de fulano de tal que el paciente falleció, y no puede ser así, somos humanos", expresó, por otro lado, otra manifestante.

"No tengo ningún informe de mi papá que está en terapia, únicamente salen a decirme que necesita un colchón inflable sin ninguna explicación. Me voy a la farmacia no tienen ni suero y encima son intratables, es injusto", cuestiono un familiar.