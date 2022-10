Familiares de madre atropellada exigen justicia a dos años del hecho

Dos años se cumplirán de la muerte de Natalia Godoy, joven madre que falleció al ser atropellada por una conductora que manejaba en estado etílico. Sus familiares exigen justicia.

Familiares y allegados de Natalia Godoy se manifestaron sobre la avenida Mariscal López, en el sitio exacto donde la joven madre murió atropellada el 4 de octubre de 2020 por parte de Florencia Romero, quien conducía su camioneta en estado etílico y bajo efectos de estupefacientes, según detalló en su momento un análisis.

La madre de Natalia criticó fuertemente a la Justicia debido a que se cambió la carátula del caso que pasó de homicidio doloso a culposo, lo que le permitió una prisión domiciliaria.

"Quién garantiza que ella (Romero) no esté apeligrando de vuelta la vida de otro inocente, que no sale a farrear, ella no tiene custodio", fustigó.