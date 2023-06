Familia de Edelio pide a FGE avances en investigación por secuestros

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, se reunió con los padres de Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio del 2014 en la zona de Arroyito, Departamento de Concepción.

Doña Obdulia Florenciano manifestó que la reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández fue muy buena y que siguen en la lucha. Le pidió que haya más avance por parte de la Justicia para poder esclarecer el secuestro de su hijo, quien el próximo mes ya cumplirá 9 años de cautiverio.

“Ya no hay más nada (de investigación), nosotros luchamos, no nos cansamos, seguimos el proceso hasta donde nos dicen nos vamos. Hoy vine (en la Fiscalía), ni la distancia ni el frio no me atajaron”, agregó.

Doña Obdulia le manifestó al fiscal general del Estado que ya lucharon demasiado mucho tiempo y que desean saber alguna información al respecto porque cada día que pasa “es más pesado”.

“Nosotros solo esperamos respuestas, esté como esté la situación, queremos una respuesta favorable sea como sea”, expresó.