Fallece Matthew Perry a sus 54 años

El actor estadounidense Matthew Perry fue hallado muerto en su vivienda en Los Ángeles, California, según medios internacionales. Perry es conocido por haber interpretado a Chandler Bing en la reconocida serie Friends.

Matthew Perry fue encontrado muerto este sábado en el jacuzzi de su vivienda en Los Ángeles, California, según medios estadounidenses. La Policía intervino en el lugar y afirmaron que no se encontraron drogas en el lugar.

Perry, de 54 años, tenía un historial de lucha contra las adicciones y no en pocas ocasiones recurrió a la rehabilitación.

El fallecido actor es conocido por haber interpretado a Chandler Muriel Bing en la aclamada serie Friends, papel por el que fue nominado al Emmy en 2002. También se destacó por películas como 17 Again, The Whole Ten Yards.