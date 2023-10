Experto en ciberseguro es víctima de tortoleros en CDE

Un experto en ciberseguridad fue víctima de hurto mientras fue a dar una disertación en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

La Comisaría 1ª del barrio San Agustín de Ciudad del Este intervino en un hecho de hurto ocurrido este jueves, entre las 13:00 y 14:00, del interior del automóvil de la marca Mercedes Benz, modelo GLC 220 C., color negro, que estaba estacionado en la vía pública.

Un delincuente hurtó un maletín de color negro, que contenía una computadora portátil tipo notebook, con calcomanía de Amazon y sus accesorios, un lector electrónico de libro electrónico de la marca Amazon, un celular de la marca Samsung, modelo J20 Plus, color negro, G. 2.500.000.

Además de un pasaporte y documento de identidad argentino, todos propiedad de la víctima, Miguel Ángel Gaspar, de 49 años, experto de Paraguay Ciberseguro.

El supuesto autor del hecho presumiblemente sería un hombre que vestía una remera y pantalón jeans color oscuro, con kepis y tapabocas.

Presume que el supuesto autor utilizó algún aparato inhibidor de señal, para abrir la puerta del vehículo y cometer el acto ilícito.

“Bajé la guardia y me tocó a mí, y no voy a decir todo lo que quiero porque me ciega la ira. Me preocupa recuperar mis documentos sobre todo, si alguien en CDE los encuentra por ahí, pasaporte y cédula. Necesitamos mano dura contra la delincuencia, no cómplices en las cárceles”, expresó el afectado.