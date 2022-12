Exempleada de Ibarra asegura que no tocó el arma

Aida María Villalba, exempleada del exviceministro Javier Ibarra, aseguró su inocencia en el caso y negó que en el lugar en el que se encontró el cuerpo del hombre haya un arma.

Villalba, imputada por hurto agravado en la investigación de la muerte del exfiscal Ibarra, habló en exclusiva con NPY y defendió su inocencia. Aseguró que no tocó nada en el lugar en el que se encontró el cuerpo del exfiscal y aseguró que no había ningún arma en el sitio.

"No estaba ningún arma ahí, de eso yo estoy 100% segura de eso. Solo estaba sonando el celular de la víctima y una caja de cigarrillo", aseguró.

Agregó que en la ocasión había prestado su celular al casero para que realice llamadas para comunicar el hecho. Señaló que lo único que le llamó la atención en el lugar fue que el portón estaba semiabierto y la mascota del exfiscal se encontraba afuera.

Criticó que se allanó su departamento y no se encontraron objetos de valor que hagan presumir robos y aseguró que solo trabaja para mantener a su familia.

"Yo no entiendo porqué me quieren culpar. No tengo nada, allanaron mi departamento y no encontraron nada de valor. No haría jamás algo así por dinero, yo solo trabajo para mantener a mi familia", lamentó.

Una prueba de nitrito y nitrato habría determinado que en una de las manos de la mujer se encontraron rastros de antimonio, por lo que se presume que pudo haber estado en contacto con el arma de fuego.