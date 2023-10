Exdiputado afirma que su Ley era para "beneficiar a agricultores"

Edwin Reimer, exdiputado proyectista de la Ley que busca desafectar la finca 916 del Ministerio de Defensa, dijo que su intención era beneficiar a agricultores pero se fusionó con el proyecto de "Bachi" Núñez.

El exdiputado Edwin Reimer habló con NPY y Monumental 1080 AM sobre la impopular ley que busca desafectar la finca 916 del Ministerio de Defensa, ubicado en la zona de Chaco'i, que tuvo sanción ficta en el Congreso.

Reimer dijo que inicialmente eran dos proyectos de ley, siendo la suya la que buscaba beneficiar a agricultores y otra desafectar tierras a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, pero que se fusionaron en uno solo por recomendación de comisiones de la Cámara Baja.

"Asumo mea culpa de que ahí se tomó la descripción del proyecto para Indert que era de agricultura y el otro para urbanización, se tomó la argumentación de uno nomás", afirmó el exlegislador.

No obstante, afirmó que no se arrepiente de haber presentado su versión del proyecto y que "el tiempo le dará la razón" porque "no existe otra solución". Aseguró que no tienen "un solo metro de tierra" en el lugar.