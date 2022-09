Exabogados de Messer piden embargo ante lentitud de comiso de Fiscalía

Luego de 4 años sin que el Ministerio Público solicite el embargo de bienes de Darío Messer, un juez ordenó un millonario embargo de las propiedades a favor de los honorarios de los exabogados del ‘doleiro dos doleiros’.

El juez Edgar Agustín Rivas Laguardia ordenó el embargo contra todos los bienes incautados a y sus empresas hasta cubrir un monto aproximado de 4 millones de dólares para pagar los honorarios de los abogados María Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano, en el marco del juicio “Dario Messer sobre diligencias preparatorias”.

El Ministerio Público, no solo no se desentió de solicitar el comiso de los bienes, sino que además estos no tienen medidas cautelares que impidan el embargo; solo inhibición de vender o innovar por lo cual el pedido del juez correría sin contratiempos.

El asesor jurídico de la Senabico, Gonzálo García, dijo en contacto con Radio Monumental que es llamativo la medida solicitada para bienes que se han comprobado proceden de un hecho delictivo como el lavado de dinero.

"Hay un pedido de embargo ejecutivo, por valor de USD 4 millones, el Juzgado Civil sabe bien que se habla de bienes incautados, nos llama la atención la medida que se dictó", alegó García.

Por su parte, el fiscal de la causa Francisco Cabrera, alegó que el comiso aún se encuentra en trámites.

"Poara el pedido de embargo corresponde hacer un análisis. El comiso no se solicitó porque es el último requerimiento y se podría estar solicitando en los próximos días", refirió en contacto con NPY.

Messer está procesado y en rebeldía por el hecho de lavado de dinero y actualmente se encuentra preso cumpliendo una condena en el Brasil y acá será la primera vez que la Unidad Anticorrupción impulsará un juicio de comiso especial sin el procesado.