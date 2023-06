Estudiantes preocupados ante falta de abordaje de salud mental en aula

Gremio de estudiantes exigieron una atención real a la salud mental en las aulas y que las guías para casos de violencia "no sean letra muerta". Esto tras la muerte de una directora que fue apuñalada por un alumno.

Desde la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) se pronunciaron este miércoles y pidieron mayor atención a la salud mental, ante el trágico suceso ocurrido este último martes en un colegio del distrito de Independencia, en el Departamento del Guairá, donde una directora falleció apuñalada por un estudiante.

Mercedes Montiel, representante del gremio, señaló que los estudiantes no están de acuerdo con el plan de revisar las mochilas o que las carteras sean transparentes, asegurando que para ellos no será una solución real a la problemática.

Manifestó que el camino real está en una mayor y real atención a la salud mental de los estudiantes y cuestionó la falta de cuidados, acompañamiento de los padres, así como un acompañamiento integral.

"Que no sea letra muerta (la guía). Ahora también están queriendo imponer un control de las mochilas para el ingreso seguro en las escuelas. Nos parece que son cosas personales nuestras y que esto a la larga no va a ser la solución al problema", afirmó.

"Creemos que es importante abordar la salud mental y no echar directamente la culpa a un individuo porque es algo que está sistematizado en la sociedad. Sabemos que no es algo nuevo. Hace poco en una universidad se dio un caso casi similar, pero que por suerte no llegó a nada fatal", expresó.