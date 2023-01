Estacionamiento tarifado: Cuidacoches piden contrato para todos

Cuidacoches organizados aseguran que si la empresa que se encargaría de explotar el estacionamiento tarifado en Asunción no contrata a los 700 cuidacoches censados, no aceptarán la implementación.

El presidente de los cuidacoches, Vicente Gómez, habló con Monumental 1080 AM y adelantó que no aceptarán la implementación del estacionamiento tarifado en caso de que la empresa que explotará el rubro en Asunción no contrate a los 700 cuidacoches censados.

Detalló que la firma en cuestión pretende contratar solo a 450 cuidacoches y fustigó que la Municipalidad de Asunción se habría comprometido en gestionar la incorporación de cada uno a la empresa.

"Se hizo un nuevo censo y supuestamente eso llevarían a la empresa para nuestra contratación. Somos 700 cuidadores y la empresa solo quiere contratar a 450", dijo.

Gómez negó que actualmente está cobrando cifras en torno a los G. 30.000 a los conductores y manifestó que con "G. 5.000 ya están muy agradecidos".

"No sé de dónde sacan estas ridiculeces, los de la Municipalidad están interesados en poner el estacionamiento tarifado para sacarle el jugo a la gente. No sé de dónde saca que la gente paga G. 4.500 la hora (Federico Mora)", criticó.