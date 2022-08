Esperanza Martínez declina su candidatura presidencial

Esperanza Martínez, quien hasta hoy era candidata a la presidencia de la República por el Frente Guasu hoy anunció su retiro. Se postula al Senado.

Esperanza Martínez, anunció en conferencia de prensa en la mañana de este lunes, que declina su candidatura a la presidencia del país.

Informó que buscará su reelección en el Senado. "Tomé la decisión de bajar mi candidatura presidencial y voy a integrar la lista para la Cámara de Senadores. Hoy lo que comunicamos el cambio de posición de mi candidatura", expresó Martínez.

Asimismo, sostuvo que le ofrecieron la vicepresidencia y que considera que Frente Guasu debe liderar la chapa presidencial y que de no ser así no sirve de mucho porque no vaticina cambios.