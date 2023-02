¿Es dañina la carne de caballo para la salud?

El nutricionista Fidel Zenteno cuenta cuáles son los beneficios de la carne de caballo para la salud y por qué en nuestro país no es bueno consumirla sin el control de un ente regulador.

La pregunta surgió en el trascurso de este viernes, luego de que la Fiscalía haya incautado en Luque una gran cantidad de carne en diversas carnicerías, en especial de caballo, la cual era vendida como si fuera carne de vaca.

El nutricionista Fidel Zenteno menciona que la carne equina es una de las predilectas en los países europeos, como España, Polonia, Francia y países nórdicos, especialmente por tener más beneficios y mejor sabor que la carne de vaca.

“La carne de caballo es mucho más suave que la carne vacuna, tiene un color más oscuro y es un poco más dulce porque tiene mayor reserva de glucógeno en la musculatura. En el momento de la cocción, se reduce bastante porque tiene mucha reserva de agua”, indicó el profesional.

Zenteno señaló que la carne de caballo está recomendada para las personas que cuentan con gran cantidad de dislipemia, es decir colesterol y triglicérido, o bien, cualquier tipo de lípidos en la sangre. Aclaró que esto se da ya que la carne equina contiene menor cantidad de grasa por cada 100 gramos en comparación a la carne vacuna.

“Por el otro lado, la carne de caballo es bastante más fácil digerir que la carne vacuna”, refirió.

El nutricionista recalcó que, a pesar de contar con grandes beneficios, en Paraguay, la venta de carne de caballo no está certificada por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y debido a ello, no se puede saber si la misma está o no en buenas condiciones, además de que en la venta se la hace pasar por carne de vaca, lo cual es una falta grave.

Indicó que si hubiera una carnicería que se dedicara libremente a la venta de carne de caballo, con los permisos necesarios e informando a los consumidores que realmente es carne equina, no sería ningún delito, debido a sus beneficios y venta leal. Sin embargo, lamentó que esto no ocurre en Paraguay.