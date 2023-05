Erico Galeano se aferra al fuero y habla de persecución política

El senador electo Erico Galeano calificó de temerario la imputación en su contra y dijo que no renunciará a su fuero. Alegó que se trata de una persecución política. “Derlis Osorio me debe plata, por eso me persigue”.

En conferencia de prensa, el diputado y senador electo, Erico Galeano, señaló que su imputación por lavado de dinero y asociación criminal es una «persecución inmisericorde». Asimismo, expresó que no renunciará a su fueron y que goza de doble inmunidad al ser diputado y senador electo. “Yo soy inimputable”, afirmó Indicó que todo se trata de una persecución política gestada principalmente por el senador Derlis Osorio, presuntamente porque no le quiere pagar unos G. 1.200 millones, correspondientes a un préstamo personal que le hizo en enero del año pasado para la campaña electoral.

