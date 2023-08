Enrique Riera asume el mando del Ministerio del Interior

Enrique Riera asumió este viernes como nuevo titular del Interior. “Ya esperaba jubilarme, pero no pude decir que no”, manifestó.

Enrique Riera tomó este viernes el mando del Interior, en su discurso agradeció la oportunidad a Santiago Peña, alegó que tiene un enorme desafío, pero que está contento de trabajar a lado de profesionales sin “soberbia”.

“Yo también quise jubilarme en mi zona de confort, pero no pude decirle que no al Presidente, con su admirable carrera, es alguien que no se las cree, que no tiene una gota de soberbia. Estoy seguro de que este pequeño país tiene ahora una gran oportunidad", expresó Riera durante la conferencia de prensa.

El pasado martes ya había anunciado, que una de las primeras diligencias serían dotar de más agentes Linces en Asunción y gran Asunción. Asimismo, implementarán más mecanismos tecnológicos para los controles.