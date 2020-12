Encuentran muerta a una mujer en pleno camino vecinal

El hallazgo de un cadáver de una mujer se dio a altas horas de la noche del sábado en un camino vecinal de Lambaré. Aún no se ha identificado el cuerpo.

Autoridades policiales reportaron el hallazgo de un cadáver que correspondería a una mujer de entre 38 a 45 años.

Según el informe, cerca de la media noche del sábado recibieron una llamada reportando de la situación, el cadáver se encontraba sobre la calle Río Pilcomayo, entre Río Apa y Río Blanco, del barrio Valle Apu'a de Lambaré.

El cuerpo no presenta rastros de violencia y aún no se ha determinado la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial e inspeccionado por el médico forense y a simple vista no se observó ningún rastro de violencia, señaló el jefe policial.

Se cree que el cuerpo de la víctima fue lanzado al empedrado y el hecho se produjo en otro lado. Indicó que se solicitará el circuito cerrado de la zona y se pedirá ayuda a los vecinos del lugar para encontrar pistas del crimen.