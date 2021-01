Encarnación: Robaron una vivienda y además golpearon a la dueña

El colmo de la inseguridad también es la extrema violencia, malvivientes ingresaron a una vivienda en Encarnación este jueves. Golpearon brutalmente a la propietaria para llevarse dinero y joyas.

Una mujer de 55 años fue víctima de delincuentes este jueves, que ingresaron a su casa en el barrio Bernardino Caballero de Encarnación mientras ella se encontraba descansando.

Vecinos que oyeron el grito sin cesar de la mujer llamaron al sistema 911, cuando los agentes llegaron los desconocidos ya se habían dado a la fuga y dejaron encerrada a la víctima.

Mirta Elisabeth Duarte relató el momento de horror que vivió, explicó que la golpearon en la cabeza con la culata del arma de fuego. Se llevaron G. 3.900.000 además de joyas de oro.

"Me decían en todo momento la plata, yo les decía que no tenía y decían que sabían perfectamente que tenía y ahí me golpearon en la cabeza", sostuvo.

Según las indicaciones serían dos hombres fornidos de aproximadamente 30 años, la Policía Nacional se encuentra en plena tarea de identificación.