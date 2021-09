En su propia vereda asaltan a una familia en Fernando de la Mora

Dos desconocidos asaltaron violentamente a una familia que compartían un tereré en la vereda de su vivienda en Fernando de la Mora. Uno de los sujetos agredió a la mujer provocándole una herida en la cabeza.

Las víctimas son un matrimonio y su hijo, momento en que llegaron dos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Los presuntos asaltantes intimaron a la familia para que entreguen sus aparatos celulares. Una de las víctimas arrojó su celular y uno de los sujetos golpeó con su arma a la mujer en la cabeza provocándole una herida sangrante.

La mujer tuvo que ser intervenida médicamente recibiendo 9 puntos en la zona afectada.

"Me pegaron y llevó el celular. No me dijo nada, solo me apuntó con su pistola y le tiré el celular", dijo la afectada.