Doña Dominga cumple 102 años y lo celebra con mucha salud

Doña Dominga cumple más de un siglo, hará una mega fiesta por sus 102 años, indica que goza de mucha salud y lucidez y que hay mucho que festejar.

Doña Dominga, oriunda de General Aquino, departamento de San Pedro, reside desde hace años en Asunción, en el barrio Pinozá. Es madre de cuatro hijos, tiene 8 nietos y 14 bisnietos. Recordó que era docente de la materia matemática y que disfrutaba de enseñar.

Dijo que de familia gozan de longevidad, así fue su madre, su hermana y prima, mencionó. Al ser consultada sobre algún secreto para alcanzar la longevidad con tan buena salud, atinó a sonreír y dijo que lo ella hace es no quedarse quieta nunca, dijo que se despierta tempranito a tomar el mate y ya luego para iniciar su jornada.

"Yo no me acuesto casi, me levanto temprano, tomo mate, luego a desayunar y ya luego se va el día. Vino lo que no tomo", comentó entre risas. Sus hijos y nietos se mostraron muy afortunados y emocionados y dijeron que para ellos es un privilegio seguir disfrutándola con vida.