Doctoras Barbies no registraron ninguna especialidad en el Ministerio

Las conocidas como "Doctoras Barbies" de Ciudad del Este se recibieron de médicas cirujanas pero no registraron ninguna especialidad en el Ministerio de Salud. Su local tampoco está habilitado ni en trámite, explican.

Luis Velázquez, director de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud, explicó a NPY y Monumental 1080 AM, que las brasileñas Ester y Sara Oliveira, ambas médicas cirujanas recibidas en una universidad privada local, están registradas en la cartera de Salud pero no acreditan ninguna especialización.

"Las doctoras Barbies se promocionaron como esteticistas. Todo en redes sociales es armonización estética y ellas no tienen esa especialidad registrada. Ahí está la infracción", dijo Velázquez.

Velázquez explicó que para que un médico pueda ejercer como esteticista debe contar con residencia en medicina general o de cirugía plástica, reconstructiva y estética, y contar con la especialidad en el área.

"Hay grises que no podemos admitir en Salud: dicen 'no tengo especialidad en cirugía plástica pero hice curso en esteticismo'. Eso no puede ser", señaló.

Consultado acerca de si el local "Esthetic Palace" contaba con habilitación, manifestó que no contaba con el documento y tampoco obran en trámite en la Dirección de Registros. Velázquez aclaró que ni siquiera con la documentación en trámite puede funcionar un establecimiento, solo con la la habilitación ya expedida y debe estar en un lugar visible del local.

La denuncia contra las "Doctoras Barbies" fue por supuesta mala praxis por una de sus pacientes que aseguró que le inyectaron metacrilato sin que se lo hayan comunicado y que incluso le habrían dicho que lo que le administraron fue ácido hialurónico.

Días atrás, en conferencia de prensa, el Ministerio de Salud suspendió temporalmente la comercialización del metacrilato en todo el país.