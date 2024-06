Doctora atiende 90 pacientes por día y le pagan G. 1.500.000

El Puesto de Salud Juan Bautista Morel de Luque refleja la precariedad del sistema sanitario del país. Una sola médica atiende entre 70 a 90 pacientes diariamente y le pagan solo G. 1.500.000.

La falta de rubros para médicos es campante en el Puesto de Salud Juan Bautista, donde una sola doctora atiende a cerca de 90 pacientes por día y se le paga solo G. 1.500.000.

La doctora a cargo manifestó que varios equipamientos del puesto de salud se consiguieron con actividades solidarias con la comunidad y la iglesia de la zona. La propia médica tuvo que

"Era un puesto de salud que no era digno de una atención. Tuve que remodelar. Me acerqué al Ministerio de Salud, a la Undécima Región y todos me dijeron 'este predio es de nosotros', ¿por qué yo tengo que estar golpeando puertas?", cuestionó la doctora.

También denunció que cuando presentó su currículum para el cargo le pidieron G. 300.000 para hacer correr su nombramiento.

Otro punto que denunció es que le negaron al puesto de salud la dotación de medicamentos por parte del Hospital General de Luque. Señaló que incluso debe comprar sus propios insumos.

"El país está dejando de lado la salud", fustigó.