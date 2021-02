Docentes de Une y Fep no irán a clases el 2 de marzo

Los dos gremios de docentes más importantes del país anunciaron en una conferencia de prensa que no irán a clases el 2 de marzo y llaman a una movilización ese día. Quieren vacunas y mejor infraestructura.

De acuerdo al gremio de docentes de La UNE y la FEP, no irán a clases el 2 de marzo, atendiendo la precariedad en que se encuentran las instituciones y la falta de preparación para el protocolo por covid-19.

Indicaron que tras las protestas de la jornada del martes 2 de marzo determinarán la posibilidad de dar clases virtuales. Desde ambos gremios criticaron fuertemente la postura del ministro de Educación Eduardo Petta, ya que no logran a llegar a un acuerdo con los docentes. El Ministro de Educación no va a poder resolver ahora lo que no hizo en un año", expresan.

Por otro lado informaron que al menos 30 instituciones están en cuarentena por el brote de coronavirus y que solo el 10% de las escuelas están en condiciones de dar clases presenciales. "No queremos arriesgar a los niños, ni a nosotros mismos", indicaron en otro momento.