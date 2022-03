Docente denuncia que chofe intentó arrollarla en Asunción

Una docente denunció que un conductor de la Línea 13 intentó atropellarla varias veces luego de la mujer le haya increpado por abollar su vehículo. Ocurrió en Asunción.

Liz Benítez, de 26 años, denunció que un chofer de la Línea 13 intentó arrollarla en reiteradas ocasiones luego de haberle exigido sus documentos por haber abollado su automóvil.

La víctima explicó que quedo con hematomas y una lesión en la muñeca tras el altercado y dijo que el chofer en todo momento actuó de forma violenta.

La mujer acudió a la parada de la línea, donde le explicaron que el chofer cuenta con varias denuncias similares por su inadmisible temperamento.

"Él en todo momento me insultaba, no quiso esperar a la Policía. Me vino encima y no tenía el cabal de frenar", dijo Liz Benítez.