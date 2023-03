Director de PMT de Asunción citado por la Fiscalía tras manejar ebrio

El director de la PMT de Asunción, dio positivo a una prueba de alcotest realizada en una barrera de la Caminera sobre la Ruta PY01.

La Patrulla Caminera notificó al Ministerio Público sobre el alcotest positivo al titular de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, por haber dado una graduación de 0,687 mg/l de alcohol en la sangre.

El fiscal Alfredo Ramos Manzur, de la Regional 3 de Paraguarí, lo citó para una indagatoria para el 23 de marzo. La causa es por supuesta exposición al peligro del tránsito terrestre.

Según el reporte de la Fiscalía, Juan Villalba fue demorado el pasado 19 de febrero durante un control de la Patrulla Caminera, en el kilómetro 49 de la ruta PY01, donde fue sometido al detector de alcohol en la sangre, dando como resultado positivo.

Juan Villalba reconoció la infracción. Comentó que en la ocasión "cometió un error".

"Me fui a un cumpleaños en Paraguarí, al cumpleaños de un compadre, me iba a quedar a dormir, pero me avisaron que mi hija de seis meses estaba con fiebre y volví. Me retuvieron, soplé sin problemas y pagué la multa", dijo Villalba.