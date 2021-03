Diputados hablan de juicio político contra Mario Abdo

La diputada Kattya González del Partido Encuentro Nacional comentó que a ella aún no la han invitado para formar parte de un proyecto de juicio político contra Mario Abdo Benítez tras la violenta represión contra manifestantes.

"Hay que jugar en equipo, no hay números. Tenemos que gerenciar esta realidad", indicó la legisladora. Dijo también que un juicio político requiere horas de negociación y un trabajo intelectual.

Los liberales por ejemplo, efrainistas y llanistas, están de acuero con impulsar este proyecto. "Nosotros hemos dado nuestra aprobación para el juicio político", expresó Édgar Ortiz de la bancada llanista.

En carpas coloradas, específicamente del movimiento Honor Colorado, aún no está claro el panorama. Walter Harms refirió que los opositores no marcarán su agenda y en los próximos días habrá una posición certera sobre esto.

"Vamos a esperar que hable el presidente, saber qué dice y decidir nosotros el lunes desde Honor Colorado qué hacer, pero con templanza", indicó Harms. Eso sí, tiene bien en claro que hay personas en el Gabinete de Abdo que están desgastando la imagen del Gobierno y que deberían renovarse. "Ustedes saben bien quiénes son", acotó.

El diputado colorado Ramón Romero Roa, por su parte, prevé reunirse con Mario Abdo Benítez para que se aborte el plan de los seccionaleros que prevén hacer una "contramarcha" y en apoyo al mandatario.

''A mi no me han invitado para trabajar en un juicio político, yo no tengo comunicación de eso'', expresa la diputada Kattya González. .

