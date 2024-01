Diputada dice que su hijo defiende "su derecho a trabajar"

La diputada Roya Torres, quien había prometido que su hijo que cobra de G. 9 millones, dijo que su hijo quiere seguir trabajando y "defiende su derecho". Agregó que se miente con su salario porque tiene "descuentos".

En contacto con Monumental 1080 AM, la diputada Roya Torres se refirió a la negativa de su hijo, Elías Godoy Torres, de renunciar al cargo que ocupa sin concurso y con un salario de G. 9.500.000 bajo la figura de "asistente". Mencionó que el joven "defiende su derecho a trabajar".

Para la diputada, el joven no infringe ninguna ley al trabajar con ella y criticó que se lo trate como "delincuente".

"Quiere defender su derecho. La prensa tiene doble discurso, porque dicen que los jóvenes deben ocupar cargos y justo mi hijo puede", alegó.

Sobre el exorbitante salario que cobra el joven de 19 años, sin título universitario y apenas egresado de la educación media, dijo "se miente" al respecto porque no se consideran los "descuentos".

La diputada prometió nuevamente que hablará con su hijo para que presente su renuncia pero adelantó que el joven es mayor de edad y toma sus propias decisiones, aunque no se defienda así mismo ante la opinión pública.

"No da gusto que mientan y eso les digo también a ustedes, ustedes pueden mentir, pero yo no. Él es mayor de edad y no le puedo obligar, pero voy hablar con él", dijo luego de dar a entender que si otros "nepobabies" no renuncian, su hijo tampoco tiene por qué hacerlo.

Consultada sobre quién contrató al joven, negó que haya sido ella y responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y que se trató de "la asignación que le dan".