Diputada advierte que derogación perjudicará a la niñez

La diputada Johanna Ortega criticó a sus colegas que plantean la derogación del convenio con la Unión Europea, que dejaría sin almuerzo escolar a muchos alumnos.

Durante los debates en torno a la intención de derogar vía ley el convenio con la Unión Europea que implica donaciones que son destinados a almuerzos escolares y otras ayudas al sector educativo, la diputada opositora Johanna Ortega criticó la intención de la bancada cartista de aprobar la derogación.

"Lo que verdaderamente me importa de esta discusión son los miles de niños, niñas, jóvenes y docentes que van a verse perjudicados por el juego sucio de una interna partidaria que ya termino encima", fustigó.

Ortega acusó que la cuestión se trató de un proselitismo de la interna partidaria colorada con la mera intención de "rédito político" que les da "mayoría coyuntural".

Instó a los diputados de Fuerza Republicana no ceder al cartismo y que trabajen de verdad por la defensa de la familia.

"Al cartismo y a sus aliados no les importa la niñez, no les importa la educación, no les importa ni la vida ni la familia. Hipócritas y oportunistas políticos, dejen de mentir", criticó impetuosamente.