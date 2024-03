Día de la mujer y otro intento de femicidio

Un intento de femicidio se registró en Coronel Oviedo, el hombre encendió el vehículo de su expareja, gatilló contra la víctima, pero no percutió la bala.

La mujer dijo que ya realizó reiteradas denuncias y que no encuentra apoyo. Lorena González Rodríguez, de 22 años, se relató los momentos de terror que vivió tras el ataque de su expareja en Coronel Oviedo.

El sujeto fue hasta la vivienda de la víctima, derramó combustible por su automóvil y prendió fuego, cuando la joven salió para sofocar las llamas gatilló contra ella, pero afortunadamente el arma no percutió Contó que desde enero pasado se separó del hombre debido a los constantes maltratos y que desde entonces el mismo la amenaza.

Tras el hecho se dio a la fuga. «Me había dicho luego que si no volvía con él me iba a matar. Ya no sé qué voy a hacer, ya hice muchas denuncias y nadie me hace caso, temo por mi vida», lamentó.